Уряд розширив дотації щодо утримання корів

Уряд розширив надання дотації за утримання корів. Про це інформують в департаменті агропромислового розвитку ЛОДА.

Дотація надається фермерським господарствам, в яких утримується від пяти корів усіх напрямів продуктивності, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

Для отримання дотації одержувачі мають подати документи до департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації до 31 серпня цього року.

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«Фермерські господарства і надалі мають можливість скористатись державною підтримкою за утримання корів. Фінансова підтримка стимулюватиме виробників до збільшення поголів’я корів та виробництва продукції тваринництва», – зазначила директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Тетяна Гетьман.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України фінансова підтримка надається:

Фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;

зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).

Фінансова підтримка не надається одержувачам:

стосовно яких порушено справу про банкрутство;

яких в установленому порядку визнано банкрутами;

які перебувають на стадії ліквідації;

Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, надається у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10000 гривень.

Детальніше із умовами і постановою можна ознайомитись за посиланням.