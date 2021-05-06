На сакури до Львова. ТОП-7 локацій, де цвітуть екзотичні дерева

У Львові є щонайменше сім локацій, де цвітуть сакури. Про місця, де цвітуть ці екзотичні дерева розповідає департамент містобудування ЛМР.

«Не встигли на сакури в Ужгород?! Не біда! Бо у Львові вони саме починають квітнути. Цього року через погоду японські вишні розквітли трохи пізніше, ніж зазвичай. Тож якщо ви досі не маєте фото на фоні сакури, розказуємо, де у Львові можна помилуватись їх красою і зробити неймовірні світлини на пам’ять», – йдеться у повідомленні.

ТОП-7 локацій у Львові, де цвітуть сакури:

сквер ім. Івана Павла ІІ на Сихові (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці). Японські вишні висадили там 2011 року. А 2017 року ще 20 саджанців Львову подарувало Посольство Японії в Україні;

красою сакур можна помилуватись також на вулиці Зеленій, біля офісу «Львівводоканалу»;

на площі Петрушевича росте майже 20 екзотичних дерев сорту канзан. Саме тут сакури зацвітають чи не першими в місті;

найближче до центру міста цвітуть японські вишні на площі Митній та на вулиці Городоцькій (неподалік церкви Анни);

кілька сакур ростуть біля ринку «Добробут», на площі Двірцевій (перед входом на вокзал) та на вулиці Туган-Барановського (у подвір’ї торговельно-економічного університету).

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Фото: департамент містобудування