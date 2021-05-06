На Львівщині прогнозують короткочасні дощі

У п’ятницю, 7 травня, на Львівщині синоптики прогнозують короткочасні дощі та до 16 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра в області прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не передбачається, натомість вранці та вдень можливі короткочасні дощі.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, а вдень – 11-16° тепла. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.

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