Єгипет на два тижні посилює карантин

Прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив у середу, 5 травня, що країна впроваджує нові карантинні обмеження на найближчі два тижні, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Главком з посиланням Ahram.

За новими обмеженнями магазини, торгові центри, кав’ярні, ресторани та кінотеатри зачинятимуться о 21:00 за місцевим часом. Однак ресторанам дозволять здійснювати доставку їжі цілодобово. Заходи також включають закриття на два тижні всіх громадських парків та пляжів, заборону масових зібрань, а також проведення концертів.

За словами Мадбулі, нові обмеження діятимуть з 6 по 21 травня. Після цього відбудеться нарада для оцінки ситуації з коронавірусом у Єгипті.

«Ми глибоко стурбовані тим, що громадяни не в повній мірі дотримуються заходів охорони здоров’я… ми починаємо бачити, що зараження відбуваються у сім’ях, коли одна людина хворіє, (вона заражає) всю сім’ю», – наводить слова Медбулі Reuters.

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За даними Worldometers, станом на 5 травня загалом у Єгипті виявлено понад 231 тисяча випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (68-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 13,5 тисяч осіб, видужали – понад 173,3 тисяч осіб.

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