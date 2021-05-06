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Як Академія сухопутних військ відзначала День піхоти

Вероніка Рой

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Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. Тож нині у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – одне з головних свят. Адже у військовому навчальному закладі навчається близько 700 курсантів – майбутніх командирів механізованих підрозділів. Про це інформує Армія.info.

Урочисті заходи тут розпочались із вшанування пам’яті захисників України. Біля стели на честь загиблих під час проведення АТО/ООС випускників Національної академії поіменно згадали викарбувані на граніті імена полеглих Героїв України.

Також військовий капелан отець Юрій провів спільну молитву за загиблими, а їхні побратими і товариші поклали квіти до обеліска пам’яті.

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Згодом колективу факультету бойового застосування військ були зачитані привітання з нагоди професійного свята від імені Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, командування Збройних Сил України та начальника видового військового вишу, а найкращих військовослужбовців-піхотинців – відзначено грамотами та цінними подарунками.

На завершення урочистостей для всіх воїнів-піхотинців Національної академії пролунало музичне вітання, а рота почесної варти навчального закладу виконала дефіле, яке увінчалось шикуванням курсантів у символічний Малий Герб України та напис «Піхота – сила!».

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Фото: Армія.info.

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