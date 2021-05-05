Українець стане наймолодшим гонщиком Giro d'Italia за останні 90 років

Юний українець Андрій Пономар увійшов до складу італійської команди Androni Giocattoli-Sidermec на престижну багатоденну велогонку Giro d’Italia 2021, перший етап якої відбудеться у суботу, 8 травня. Для 18-річного українця – це дебют на велогонках рівня Гранд-туру, повідомляє Суспільне.Спорт.

Цікаво, що за останні 90 років хлопець стане наймолодшим учасником гонок. На момент дебюту йому буде 18 років та 246 днів. Його наймолодшому попереднику було 18 років та 88 днів у 1930 році. Цей рекорд належить італійцеві Фабіо Баттезіні.

Андрій Пономар є переможцем гонки Grand Prix Rüebliland у 2020 році, а також є переможцем заліку молодих гонщиків на велогонці Belgrade Banjaluka-2021.

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Загалом Пономар стане лише третім велогонщиком за останні 30 років, які змагатимуться на Giro d’Italia у віці до 20 років. Якщо взяти усі гонки Гранд-туру, то лише три спортсмени за останні 15 років змагалися на такому рівні у віці до 20 років:

Джиро д’Італія-2021: Андрій Пономар (Україна) – 18 років та 246 днів.

Тур де Франс-2013: Денні ван Поппел (Нідерланди) – 19 років та 338 днів.

Джиро д’Італія-2007: Іван Ровний (Росія) – 19 років та 224 дні.

Для Андрія Пономара це буде найдовша гонка у кар’єрі. Він змагається на багатоденках з 2019 року, але жодного разу не брав участі у старті, довшому за 4 дні. Тривалість Джиро д’Італія-2021 складатиме 22 дні, за які гонщики подолають 21 етап.

На Giro d’Italia Андрій Пономар буде єдиним українським гонщиком, і стане 26-м українцем, який змагатиметься на цих перегонах.

Хто такий Андрій Пономар?