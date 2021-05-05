Outdoor-туризм: де на Львівщині можна активно відпочити у травні

Для активного відпочинку у травні на Львівщині є немало місць та активностей. Сплави на річках, походи в гори, цвітіння квітів, різноманітні майстер-класи. У ЛОДА назвали перелік локацій для «outdoor»-туризму, куди можна поїхати упродовж місяця.

Нацпарки і заповідники

На перші вихідні після Великодня (8 травня) Організація української молоді «Спадщина» запрошує на «Гаївки в Тустані». Вони відбудуться в селі Урич біля церкви св. Миколая. Захід буде безкоштовний, але з дрес-кодом – вишиванкою.

Туристичний сезон також відкривається в усіх національних парках Львівщини. Особливо актуальними є поїздки у місцини, де росте багато квітів.

Так, найбільш квітучою місциною національного природного парку «Північне Поділля» є гора Макітра, висотою в 343 метри, розташована в низькогірному пасмі Вороняки між селами Бучина, Гаї-Дітковецькі й Суховоля – неподалік від межі Львівщини з Рівненською областю.

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Ще одна цікава квітуча місцевість – ландшафтний заказник «Стариці Дністра» із долиною «диких тюльпанів». Принаймні саме на тюльпани з вигляду схожі ці неймовірної краси квітки, що насправді мають назву «рябчик шаховий» і ростуть біля ріки Дністер поруч із селами Верин і Надітичі. Біологи кажуть, що ще одна місцина зростання «рябчиків» є у Самбірському районі. Зривати квіти ні в якому разі не можна – вони занесені до Червоної книги України.

Сплави

Сплави у Львівській області відбуваються у північній її частині на ріках Західний Буг та Рата У Червоноградському районі. Наразі за проєктом «Буг єднає нас» (програма транскордонного співробітництва «Польща – Україна – Білорусь») для сплавів вже придбано байдарки.

Також є можливість сплавлятися та займатися екстремальним рафтингом на гірській ріці у південній частині області на ріках Опір та Стрий. Організаторами усіх сплавів зазвичай виступають туристичні клуби.

Майстер-класи

У Історико-краєзнавчому музеї «Сколівщина» бажаючих навчають виготовляти ляльки-мотанки.

У рідному селі Івана Франка Нагуєвичах та на околиці можна відвідати майстер-класи з ткацтва, ковальства та лозоплетіння.

У місті Турка майстриня Олександра Цуняк навчає розписувати писанки з бойківськими орнаментами. Звертатися до неї можна на Фейсбук-сторінку

А у ведмежому притулку в селі Жорниська біля Львова спеціалізуються на майстер-класі з виготовлення місцевої цікавинки – яворівської забавки.

Екскурсії на ферми

Ще один цікавий вид відпочинку – відвідування ферм. На Львівщині більше двох десятків господарств, які готові приймати туристів. Якщо плануєте мандрівку, то слід зареєструватися попередньо. У ЛОДА їх об’єднали в один проєкт «Гастромандри Львівщиною». Мапа ферм, які пропонують екскурсії, за посиланням.

Також в кінці місяця, 29 травня відбудеться масове сходження на гору Пікуй, де встановлюватимуть відновлену пам’ятну таблицю, що засвідчує перебування там відомого поета, письменника, перекладача, а також і мандрівника Івана Франка.

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