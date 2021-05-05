ОСТАННІ НОВИНИ

Outdoor-туризм: де на Львівщині можна активно відпочити у травні

Юлія Осим

|

Для активного відпочинку у травні на Львівщині є немало місць та активностей. Сплави на річках, походи в гори, цвітіння квітів, різноманітні майстер-класи. У ЛОДА назвали перелік локацій для «outdoor»-туризму, куди можна поїхати упродовж місяця.

  • Нацпарки і заповідники

На перші вихідні після Великодня (8 травня) Організація української молоді «Спадщина» запрошує на «Гаївки в Тустані». Вони відбудуться в селі Урич біля церкви св. Миколая. Захід буде безкоштовний, але з дрес-кодом – вишиванкою.

Туристичний сезон також відкривається в усіх національних парках Львівщини. Особливо актуальними є поїздки у місцини, де росте багато квітів.

Так, найбільш квітучою місциною національного природного парку «Північне Поділля» є гора Макітра, висотою в 343 метри, розташована в низькогірному пасмі Вороняки між селами Бучина, Гаї-Дітковецькі й Суховоля – неподалік від межі Львівщини з Рівненською областю.

Реклама партнерів

Ще одна цікава квітуча місцевість – ландшафтний заказник «Стариці Дністра» із долиною «диких тюльпанів». Принаймні саме на тюльпани з вигляду схожі ці неймовірної краси квітки, що насправді мають назву «рябчик шаховий» і ростуть біля ріки Дністер поруч із селами Верин і Надітичі. Біологи кажуть, що ще одна місцина зростання «рябчиків» є у Самбірському районі. Зривати квіти ні в якому разі не можна – вони занесені до Червоної книги України.

  • Сплави

Сплави у Львівській області відбуваються у північній її частині на ріках Західний Буг та Рата У Червоноградському районі. Наразі за проєктом «Буг єднає нас» (програма транскордонного співробітництва «Польща – Україна – Білорусь») для сплавів вже придбано байдарки.

Також є можливість сплавлятися та займатися екстремальним рафтингом на гірській ріці у південній частині області на ріках Опір та Стрий. Організаторами усіх сплавів зазвичай виступають туристичні клуби.

  • Майстер-класи

У Історико-краєзнавчому музеї «Сколівщина» бажаючих навчають виготовляти ляльки-мотанки.

У рідному селі Івана Франка Нагуєвичах та на околиці можна відвідати майстер-класи з ткацтва, ковальства та лозоплетіння.

У місті Турка майстриня Олександра Цуняк навчає розписувати писанки з бойківськими орнаментами. Звертатися до неї можна на Фейсбук-сторінку

А у ведмежому притулку в селі Жорниська біля Львова спеціалізуються на майстер-класі з виготовлення місцевої цікавинки – яворівської забавки.

  • Екскурсії на ферми

Ще один цікавий вид відпочинку – відвідування ферм. На Львівщині більше двох десятків господарств, які готові приймати туристів. Якщо плануєте мандрівку, то слід зареєструватися попередньо. У ЛОДА їх об’єднали в один проєкт «Гастромандри Львівщиною». Мапа ферм, які пропонують екскурсії, за посиланням.

Також в кінці місяця, 29 травня відбудеться масове сходження на гору Пікуй, де встановлюватимуть відновлену пам’ятну таблицю, що засвідчує перебування там відомого поета, письменника, перекладача, а також і мандрівника Івана Франка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?
Вероніка РОЙ
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?

Про побудову крематорію у Львові говорять вже не перший рік. Хоча більшість львів’ян, посадовців та депутатів вважають й...

Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради
Юлія ОСИМ
Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради

Влада не для бідних. Яскравим підтвердженням цього явища став аналіз декларацій 84 обранців Львівської обласної ради. Зв...

Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...