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Окупанти обстріляли Covid-лікарню на Донеччині

Вероніка Рой

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Російсько-окупаційні війська обстріляли лікарню в Красногорівці на Донеччині, де наразі лікуються 45 людей з COVID та пневмоніями. Про це інформує Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація.

«Місто Красногорівка піддалося обстрілу, внаслідок якого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня. Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому на теперішній час проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію. Після обстрілу в цьому корпусі  відсутнє електропостачання. Потерпілих немає», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі поліції Донецької області повідомили, що на місці працювала слідчо-оперативна група. Повні обставини та масштаби пошкоджень встановлюються. Також поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом теракту.

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Фото: Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація

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