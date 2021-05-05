МОЗ не називає вакцинованих нардепів, бо вважає це таємницею

У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю, пише Українська правда.

«Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації, який надійшов від Державного управління справами, щодо вакцинування народних депутатів та апарату Верховної Ради проти COVID-19 і повідомляє. Запитування інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров’я не є розпорядником вищезазначеної інформації», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, станом на 5 травня від початку кампанії дві дози вакцин отримали 303 людини, з яких дві людини отримали першу дозу за кордоном. Всього щеплено 759 434 людини.

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У березні МОЗ внесло до переліку публічних осіб, які можуть вакцинуватися від COVID-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини, учасників бойових дій на Донбасі, релігійних діячів, нардепів.

Бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer. За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників.

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