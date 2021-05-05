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Коронавірус в Україні. Ще три області виходять із «червоної зони»

Андрій Котенський

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Із 6 травня на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 5 травня, повідомляє Урядовий портал.

За словами заступника Міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в областях спостерігається стійке покращення епідемічної ситуації, зокрема, зменшується щотижнева кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

«Завантаженість ліжок як в Хмельницькій, так і в Чернігівській областях не перевищує 65% і знаходиться на рівні 45%. Рівень госпіталізації в двох областях менше 60 осіб на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізації має мінусові показники. Коефіцієнти виявлення нових випадків також показують, що ці дві області можна виводити з червоного рівня»,п – зазначив Віктор Ляшко і додав, що в Хмельницькій області буде встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки, а в Чернігівській області через незначне перевищення епідпорогу по грипу – помаранчевий рівень.

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Крім того, головний державний санітарний лікар підкреслив, що ситуація в Харківській області також покращилась, і показники дозволяють перевести регіон з червоного в жовтий рівень епідемічної небезпеки. Разом з тим, Харківська ОДА повинна вжити заходів щодо додаткового забезпечення ліжок з киснем.

«Червоними» залишаються лише три регіони України – Полтавська, Сумська та Запорізька області.

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