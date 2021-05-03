«Велика реставрація»: показали давні дерев'яні храми Львівщини, які відновлять

У ЛОДА показали дерев’яні церкви XVI – XIX ст. на Львівщині, які мають відновити у межах державної програми Велика реставрація. Відео опублікував департамент архітектури та містобудування ЛОДА у Facebook.

Серед давніх релігійних пам’яток області до переліку тих, які відреставрують, увійшли:

церква Св. Юра у Дрогобичі (1678 р.);

церква Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі (1661 р.);

церква Богоявлення Господнього у Кугаєві (1693 р.);

церква Собору Пресвятої Богородиці у Маткові (1838 р.);

церква Зіслання Святого Духа у Потеличі (1502 р.);

церква Успіння Пресвятої Богородиці у Кліцько (1678 р.).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.