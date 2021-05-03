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«Велика реставрація»: показали давні дерев'яні храми Львівщини, які відновлять

Юлія Осим

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У ЛОДА показали дерев’яні церкви XVI – XIX ст. на Львівщині, які мають відновити у межах державної програми Велика реставрація. Відео опублікував департамент архітектури та містобудування ЛОДА у Facebook.

Серед давніх релігійних пам’яток області до переліку тих, які відреставрують, увійшли:

  • церква Св. Юра у Дрогобичі (1678 р.);
  • церква Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі (1661 р.);
  • церква Богоявлення Господнього у Кугаєві (1693 р.);
  • церква Собору Пресвятої Богородиці у Маткові (1838 р.);
  • церква Зіслання Святого Духа у Потеличі (1502 р.);
  • церква Успіння Пресвятої Богородиці у Кліцько (1678 р.).

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