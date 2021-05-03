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У Польщі виявили перший випадок індійського штаму COVID-19

Юлія Осим

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У Польщі зафіксували перший випадок індійського варіанту коронавірусу. Зараження виявили у польського дипломата, евакуйованого з Індії. Про це повідомляє Польське радіо.

Дипломат перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Тиждень тому його разом із сім’єю (хворою вагітною жінкою та чотирма дітьми) доставили до Польщі спеціальним літаком.

За словами вірусолога з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштофа Пірча, дослідження все ще тривають, тому поки невідомо, чи є цей штам коронавірусу небезпечніший за інші.

Зазначимо, що досі індійський штам COVID-19 детально не досліджувався, тож невідомо, чи є він заразнішим. Проте в Індії, де його вперше виявили, він поширюється дуже швидкими темпами.

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