У Польщі виявили перший випадок індійського штаму COVID-19

У Польщі зафіксували перший випадок індійського варіанту коронавірусу. Зараження виявили у польського дипломата, евакуйованого з Індії. Про це повідомляє Польське радіо.

Дипломат перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Тиждень тому його разом із сім’єю (хворою вагітною жінкою та чотирма дітьми) доставили до Польщі спеціальним літаком.

За словами вірусолога з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштофа Пірча, дослідження все ще тривають, тому поки невідомо, чи є цей штам коронавірусу небезпечніший за інші.

Do Polski dotarł ewakuowany wraz z rodziną z Indii chory (COVID-19) polski dyplomata. Misję zorganizowano, zachowując procedury bezpieczeństwa, w 48h dzięki współpracy wielu instytucji – @MSZ_RP @MZ_GOV_PL @PremierRP @LOTPLAirlines. Gratulacje za sprawną koordynację dla @RCB_RP💪 pic.twitter.com/rHNc0SX0LM Реклама партнерів — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 25, 2021

Зазначимо, що досі індійський штам COVID-19 детально не досліджувався, тож невідомо, чи є він заразнішим. Проте в Індії, де його вперше виявили, він поширюється дуже швидкими темпами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.