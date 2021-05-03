У Львові серед майже 30 порушників карантину оштрафували одну адміністраторку кафе

Упродовж березня-квітня суди Львова винесли щонайменше 26 рішень щодо порушень карантинних обмежень закладами харчування. З них – тільки один штраф. Про це повідомляє Судовий репортер.

Ще чотири рази суд повернув справи щодо порушень карантину барами, ресторанами, кафе і кав’ярнями на доопрацювання. У решті випадків провадження закривали через недостатню кількість доказів, складання протоколів не натих людей або ж закінчення строків.

Так, до відповідальності притягнули адміністраторку закладу «Impero». 9 січня цьогоріч працівників кафе зафіксували без масок.

У матеріалах справи є письмове пояснення, у якому адміністраторка визнала порушення. Відтак, 5 березня її оштрафували на 17 тисяч грн.

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Ряд справ суд закрив, не переконавшись, що порушники є суб’єктами господарювання. Як-от щодо офіціанта «Craft&Kumpel», бармена пабу «4 Friends», адміністратора ресторану «Grand Cafe Leopolis», адміністратора«На Мангал Stay House».

У випадку з рестораном «YOKI» протокол склали на директора закладу. Повідомляється, що на судове засідання 25 березня чоловік не з’явився, повідомивши, що хворіє на COVID-19 і передав письмові заперечення. Суд не побачив доказів, що цей чоловік є суб’єктом господарювання чи власником ресторану. Крім того, в протоколі не зазначено свідків порушення карантину, не надано інших доказів.

У деяких випадках суди закривали провадження, бо не встигали розглянути протоколи у тримісячний строк. Йдеться, скажімо, про кав’ярню Studio 78, ресторан «Де Люкс» і кафе «Пельмені».

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