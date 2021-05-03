На Львівщині зберігається тисячолітня керамічна писанка з Плісненського городища

У фондах Археологічного музею Львівського університету зберігається керамічна писанка із Плісненського городища. Про це повідомляє Локальна історія.

Писанка виготовлена у період кінця Х – середини ХІІІ ст. Віднайдена у Плісненському городищі, тепер це територія села Підгірці Золочівського району.

Зазначається, що писанкарство в Україні сягає Княжої доби, а то й раніше. Археологи знаходили писанки, досліджуючи руські міста: Київ з околицями, Галич, Звенигород, Белз, Пліснеськ, Теребовлю, Жидачів, Воїнь, Сніпорід. А також Рівне, Чернівці, Хрінники, Звенигород (с.Крутилів Гусятинського району), городище Бозок (біля с. Городище на Зборівщині), городища в урочищі Могилки (біля с. Капустинці Чортківського району). Більшість з них датуються ХІ–ХІІ ст.

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Фото Локальна історія

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