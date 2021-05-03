На Львівщині чоловік вдарив ножем у живіт 16-річного племінника

У місті Белз під час побутого конфлікту чоловік порізав свого племінника. Потерпілого госпіталізували у червоноградську лікарню. Зловмиснику ж загрожує ув’язнення. Про це Львіському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Подія сталася 2 травня у місті Белз. Поліцейські отримали повідомлення від медиків про пацієнта, якого госпіталізували в одну з лікарень Червонограда з діагнозом «проникаюче ножове поранення черевної порожнини».

Поліцейські встановили особу пораненого – ним виявився 16-річний мешканець Белза. Також встановлено, що удару ножем хлопцю завдав його раніше судимий 36-річний дядько під час побутового конфлікту.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Чоловік затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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