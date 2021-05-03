Єврокомісія пропонує країнам ЄС дозволити в'їзд вакцинованим туристам

Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в’їзд туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. Таке рішення прийняли вперше з початку пандемії. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Вакцинація іноземних громадян повинна здійснюватися препаратами, які сертифіковані Європейським агентством лікарських засобів або Всеукраїнською організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

«Комісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС з несуттєвих причин не лише всім особам, що приїжджають з країн з гарною епідеміологічною ситуацією, а й усім людям, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, дозволеної ЄС. Це може бути розповсюджено на вакцини, які завершили процес ВООЗ у списку екстрених випадків використання. Крім того, Комісія пропонує підняти, відповідно до епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов’язаний із кількістю нових випадків захворювання на COVID-19, що використовуються для визначення переліку країн, з яких слід дозволити всі поїздки. Це має дозволити Раді розширити цей перелік», – йдеться у заяві Єврокомісії.

Щодо правил перетину кордону, то їх визначають країни ЄС індивідуально.

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