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Звільнили від покарання водія, який насмерть збив дизайнера Петра Нестеренка-Ланька

Ольга Денисяка

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Суд звільнив від відбування покарання водія автомобіля Nissan, який на пішохідному переході збив 37-річного відомого львівського дизайнера, засновника Lviv Fashion Week Петра Нестеренка-Ланька. Таке рішення прийняв Городоцький районний суд.

Зазначимо, Петро Нестеренко-Ланько загинув 23 листопада минулого року в ДТП у с. Бартатів Городоцького району. Його збив на пішохідному переході водій автомобіля Nissan.

Як пише Zahidnet, у суді 35-річний Олег Я. свою вину визнав повністю та пояснив, що аварія трапилася несподівано, втім він намагався допомогти потерпілому. Після інциденту винуватець аварії відшкодував батькам загиблого моральну й матеріальну шкоду. Своєю чергою, мати дизайнера попоросила водія суворо не карати й зазначила, що претензій до нього не має.

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Враховуючи обставини, суддя Городоцького районного суду Наталія Яворська визнала Олега Я. винним у вчиненні смертельної аварії та призначила йому три роки позбавлення волі. Враховуючи його каяття та примирення з батьками загиблого дизайнера, суд звільнив Олега Я. від відбування покарання та призначив йому рік іспитового терміну. Впродовж року він має періодично з’являтися до органів державної пенітенціарної служби та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Крім цього, водій Nissan має заплатити 13,7 тис. грн судових витрат. На це рішення можна подати апеляцію впродовж 30 днів після оголошення вироку.

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