У Верховному Суді скасували протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом

Велика Палата Верховного Суду ввечері 1 травня визнала протиправним і скасувала протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів на 87-му окрузі на Франківщині та визнання Василя Вірастюка переможцем. Про це повідомляє громадянська мережа «ОПОРА».

Кандидат Олександр Шевченко оскаржував у суді протокол ЦВК від 22 квітня по встановленню результатів виборів. Додатково у позові він просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати виборів та відправити окружну виборчу комісію на уточнення протоколу.

28 квітня Верховний Суд повністю відмовив у задоволенні позову Шевченка. Однак Велика Палата дійшла до висновку, що попереднє рішення Верховного Суду потрібно скасувати, а апеляцію Шевченка – частково задовольнити.

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Так, суд визнав протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів на окрузі, а також визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня.

Таке рішення мотивували, зокрема, що під час встановлення результатів голосування в окрузі №87 ЦВК не забезпечила перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Так, суддя Верховного Суду Дмитро Гудима опублікував витяги з постанови. Зокрема суд зазначив, що різниця між переможцем виборів і позивачем складає 422 голоси, що дає підстави для висновку про те, що нестача 504 виборчих бюлетенів впливає на результати виборів.

Як повідомляє hromadske старша радниця з правових питань «ОПОРИ» Ольга Коцюруба зазначила, що ЦВК має вирішити на своєму засіданні, що робити далі.

На питання, чи має тепер відбутися перерахунок голосів чи повторне голосування, експертка відповіла:

«Може бути й один і другий варіант. Або врахування результатів по Протоколах ДВК, але суд це не зобов’язав робити, або повторне голосування. У судовому рішенні згаданий варіант повторного голосування не на всьому окрузі, а лише на окремих дільницях», – пояснила Ольга Коцюруба.

Поки Центральна виборча комісія не робила заяв щодо рішення Великої Палати Верховного Суду.

Нагадаємо, 4 квітня окружна виборча комісія №87 на Івано-Франківщині завершила підрахунок голосів на довиборах у Раду. Але на шести дільницях виявили розбіжності голосів, а на п’яти голосування було визнано недійсним. Протокол ОВК Центральна виборча комісія прийняла 5 квітня, але казала, що офіційно оголосити результати зможе лише після рішень усіх судів, до яких надійшли заяви про порушення.

Громадянська мережа «ОПОРА» заявляла про недотримання прав виборців у цьому окрузі й закликала поліцію розслідувати можливі фальсифікації. Водночас всі лідери перегонів під час підрахунку заявили про численні порушення. Група народних депутатів зі «Слуги Народу» навіть їздила на Франківщину, щоби «захистити право громадян на вільний вибір своїх представників у Верховній Раді».

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