В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі в суботу, 1 травня, зійшов Благодатний вогонь. Його розвезуть по всіх куточках світу.

За церемонією чудесного сходження Благодатного вогню можна було стежити онлайн.

Як відомо, Священний вогонь щороку з’явивляється напередодні Великодня у кувуклії – невеликій каплиці, спорудженій над місцем поховання Ісуса Христа.

Через пандімію коронавірусу до церемонії допустили лише 2,5 тисяч людей, при цьому всі вони повинні були мати сертифікати вакцинації.

До слова, священний вогонь в Україну прибуде 1 травня близько 23.00, його зустрічатимуть у аеропорті «Бориспіль».