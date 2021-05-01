ОСТАННІ НОВИНИ

Степанов прогнозує чергове зростання захворюваності на COVID у червні

|

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не вважає, що після Великодня відбудеться сильний спалах захворюваності на COVID-19, однак прогнозує певне зростання у червні, пише Українська правда.

«Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості захворілих десь у червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят.

До якої кількості ми можемо дійти – це залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як люди святкуватимуть Великдень. Тоді уже ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо.

Реклама партнерів

Але мені щось підказує, що таких сильних спалахів, як зараз відбувся, починаючи з лютого, ми не будемо очікувати», – заявив Максим Степанов.

Як відомо, станом на 1 травня Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?
Вероніка РОЙ
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?

Про побудову крематорію у Львові говорять вже не перший рік. Хоча більшість львів’ян, посадовців та депутатів вважають й...

Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради
Юлія ОСИМ
Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради

Влада не для бідних. Яскравим підтвердженням цього явища став аналіз декларацій 84 обранців Львівської обласної ради. Зв...

Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...