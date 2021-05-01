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Сім країн ЄС у травні почнуть випробування «паспортів вакцинації»

Андрій Котенський

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Греція однією з перших країн візьме участь у випробуваннях «цифрових зелених сертифікатів», які підтверджують, що мандрівники щеплені проти Covid-19. Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на європейського чиновника, передає Європейська правда.

Посадовець зазначив, що країни ЄС були розділені на три групи залежно від того, наскільки технічно вони готові видавати сертифікати, в той час як очікується, що випробування розпочнуться на другому тижні травня.

Окрім Греції, до першої групи належать Іспанія, Італія, Мальта, Болгарія, Естонія та Люксембург. Кіпр входить до другої групи і проводитиме випробування трохи пізніше.

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Зелений цифровий сертифікат буде технічно готовий 1 червня, а повністю запрацює 30 червня, сказав чиновник.

Нагадаємо, у четвер Європарламент узгодив свою переговорну позицію щодо пропозиції про отримання сертифіката для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.

Як повідомлялося, Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування. За словами міністра туризму країни, для в’їзду до Греції українці повинні будуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.

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