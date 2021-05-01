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Представники фарми та невідомі: Степанов затвердив наглядову раду для «Медзакупівель»

Андрій Котенський

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Переможцями конкурсу до наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі» стали власник фармацевтичної компанії, колишній кандидат на посаду голови Державної регуляторної служби, керівниця департаменту фармацевтичної компанії та двоє невідомих людей, пише Українська правда.

До складу ради потрапили:

Романьок Микола Михайлович – власник компанії «Архімед Медікал», яка займається оптовою торгівлею фармацевтичними виробами. У реєстрах можна знайти інформацію, що компанія судилась із громадської організацією щодо поширення недостовірної інформації про махінації в тендерах. Суд відмовив у задоволенні позову.

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Філінюк Олена Миколаївна – керівниця комерційного департаменту ПрАТ «Фармацевтична компанія Дарниця»;

Мечинський Олексій Борисович – у 2020 році намагався зайняти посаду голови Державної регуляторної служби. Тоді ж і подавав декларацію, активи в якій, згідно з даними порталу “Bihus.декларації”, у більше ніж в в 10 разів перевищують доходи.

Окрім того, членами наглядової ради стали Кульчинський Антон Петрович та Сакун Олексій Анатолійович. Про них у відкритих джерелах інформація відсутня.

Від держави до складу увійдуть Комаріда Олександр, генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ та Цвігун Віталій, радник Міністра патронатної служби Міністерства молоді та спорту України.

До повноважень наглядової ради, серед іншого, входить звільнення та призначення керівника «Медзакупівель».

Як відомо, тривалий час між міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та керівництвом ДП «Медичні закупівлі» відбувались публічні конфлікти. Стосувались вони, серед іншого, закупівель вакцин проти коронавірусу. Міністр називав роботу ДП неефективною, там відповідали, що міністерство затягувало погодження необхідних документів.

Завершилось все тим, що Степанов змінив компанію, яка займається закупівлею вакцин проти коронавірусу.

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