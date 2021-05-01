Офіс президента вимагає покарати учасників маршу на честь дивізії «Галичина»

Офіс президента засудив проведення маршу на честь річниці створення дивізії СС «Галичина» та вимагає від поліції покарати всіх винних у порушенні закону, а від влади Києва – перевірити систему погодження щодо проведення масових акцій, пише Zaxid.net.

«Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну… Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості», – сказано в повідомленні Офісу президента у п’ятницю, 30 квітня.

Від голови Київської міської державної адміністрації в Офісі президента очікують проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього маршу.

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Також у повідомленні зазначається, що «мала чисельність учасників акції та маніпуляції організаторів із подачею заявки на проведення акції» не є підставами для виправдання ситуації навколо маршу.

При цьому в повідомленні Офісу президента не висловлено ані позиції президента, ані його керівника, ані його заступників чи радників. Тому незрозуміло, хто очікує притягнення винних до відповідальності або ж проведення перевірки від влади Києва.

Марш на честь дивізії СС «Галичина» в Києві: що відомо

28 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС «Галичина», у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС «Галичина», представники «Суспільства майбутнього», «Правого сектора», ВО «Свобода», спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.

Наступного дня подію засудила влада Ізраїлю, зазначивши, що підрозділи СС причетні до жахливих злочинів під час Голокосту. При цьому жоден із емігрантів-колишніх учасників дивізії «Галичина» не був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів. 30 квітня проведення такого маршу засудило МЗС України.

Що відомо про дивізію «Галичина»

Підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, який існував у 1943-1945 роках. Набір до дивізії був оголошений 28 квітня 1943 року. До вступу в дивізію галичан підштовхували дії більшовиків, про антиукраїнські репресії яких на той момент вже було відомо.

Ініціатором створення дивізії був губернатор Галичини бригаденфюрер СС Отто Вехтер. За рішенням Гіммлера, дивізія не мала права мати назву «українська», щоб не пропагувати ідею незалежності України.

Її назвали «галицькою», бо складатися вона мала з жителів тієї частини країни, яка раніше належала Австрії, тобто з «австрійських галичан», а не з українців. Сучасний державний герб України – Тризуб – був тільки на прапорі дивізії, а основною відзнакою дивізії стало стилізоване зображення лева. Крім того, на військовій символіці не було й есесівських рун.

Символіка підрозділу не є забороненою. 23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС «Галичина» не належить до нацистської.

Самі дивізійники не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, а структура не була визнана злочинною.