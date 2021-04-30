У Львові відкриють Почесне консульство Туреччини

У Львові планують відкрити Почесне консульство Туреччини. Створення дипломатичної установи очільниця Львівської облради обговорила з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Туреччина в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Поки не відома дата відкриття дипустанови, та за словами турецького посла, їх країна розширює співпрацю з Україною, зокрема зі Львівщиною.

«Минулого року ми першими відкрили туризм для українців. І це не лише літні пропозиції. Ми чекаємо українців взимку, на оздоровлення, у нас є пропозиції цілорічного спортивного туризму», – наголосив Ягмур Ахмет Гюльдере.

Він додав, що до кінця травня в Туреччині планують завершити вакцинацію всіх працівників туристичної індустрії. А з 15 травня знімуть вимогу обов’язкового проходження ПЛР тестів для українських туристів.

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Зазначимо, що у межах наданої військово-гуманітарної допомоги нашій країні турецькою стороною на Львівщині вдалося реалізувати проєкт з реконструкції корпусу Львівського геріатричного пансіонату.

Під час зустрічі в обласній раді обговорили перспективу підписання угод про співробітництво між українськими та турецькими містами. Також турецькі партнери можуть відвідати Форум місцевого розвитку, який відбудеться у вересні цього року.

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