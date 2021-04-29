В Академії сухопутних військ обговорили перспективи розвитку військової освіти

Національну академію сухопутних військ відвідав директор департаменту військової освіти і науки МО України Володимир Мірненко. Він обговорив з представниками військового навчального закладу організацію освітнього процесу за стандартами НАТО Про це повідомляється на офіційній сторінці. Департаменту військової освіти і науки МО України у Facebook, передає пресслужба Академії сухопутних військ.

«Організація освітнього процесу за стандартами НАТО сприятиме як набуттю взаємосумісності української армії зі збройними силами держав-членів Альянсу, так і налагодженню ефективної взаємодії між складовими сил оборони. Одним з пріоритетних завдань трансформації військової освіти є створення єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для сил оборони з урахуванням досвіду держав-членів НАТО», – наголосив директор ДВОН МОУ Володимир Мірненко.

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Він також додав, що вивчення питань тактичної взаємодії на рівні підрозділів складових сил оборони передбачено на фаховому курсі професійної освіти L-1C (рота) за НАТОвськими процедурами планування та прийняття військових рішень TLP й MDMP.

Також під час зустрічі обговорювалися питання комплектування викладацьким складом, створення умов для забезпечення якості освіти, відповідність освітніх програм стандартам вищої освіти, формування освітніх програм для командно-штабного курсу Сухопутних військ L-2 тощо.

Крім цього очільник департаменту зустрівся з науково-педагогічним складом Академії, ознайомився з особливостями освітнього процесу на курсах капітанів L-1C (рота), навчальною та матеріально-технічною базою військового вишу.

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Фото: Академія сухопутних військ