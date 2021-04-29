Рада призначила міністра енергетики

Верховна Рада призначила новим міністром енергетики Германа Галущенка – віцепрезидента «Енергоатома», передає hromadske.

За відповідне рішення проголосували 305 депутатів. Відразу ж після голосування Галущенко склав присягу,

Його кандидатуру на розгляд Ради виніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Профільний комітет підтримав призначення Галущенка.

Посада міністра енергетики в Україні залишається вільною вже понад рік – з березня 2020 року.

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З кінця минулого року виконувачем обов’язків міністра був Юрій Вітренко, а напередодні Кабмін призначив його головою правління держкомпанії «Нафтогаз».

Що відомо про Галущенка

У 2013-2014 роках був виконавчим директором із правового забезпечення держпідприємства «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом». У травні 2020 року уряд призначив Германа Галущенка віцепрезидентом цієї компанії. Він залишається на цій посаді й досі.

У 1995 році він закінчив Львівський державний університет за спеціальністю правознавство, отримавши диплом юриста з відзнакою. Також має диплом магістра міжнародного менеджменту Української академії зовнішньої торгівлі за фахом менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Він працював у прокуратурі та Міністерстві закордонних справ. Мав досвід роботи на керівних посадах у центральних органах виконавчої влади. У різні роки обіймав посади заступника керівника департаменту секретаріату адміністрації президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

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Фото: Герман Галущенко/Facebook