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НАЗК виявило порушення щодо реклами «Галицької партії» у Facebook

Діана Чорна

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) при перевірці фінзвітності партій вперше виявило порушення, пов’язані з незадекларованими витратами на рекламу у соціальній мережі Facebook. Найбільша сума незадекларованих витрат стосується звіту Української галицької партії.

За даними ЧЕСНО, мова про чотири випадки, в яких НАЗК зафіксувало, що звітність не відображає витрат на розміщення рекламних дописів у Facebook. У всіх випадках йдеться про незадекларовані спонсорські внески, адже рекламу на користь партій оплачували треті особи.

Найбільша сума незадекларованих витрат стосується звіту Української галицької партії за 1-й квартал 2020 року. Хронологічно цей випадок — перший, де НАЗК виявило невідповідність даних звіту даним про реальні витрати партії на соцмережі (висновок перевірки затверджено наприкінці липня 2020 року).

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При верифікації звіту УГП в НАЗК виявили, що той не містить даних про витрати на Facebook. Акт перевірки не містить точної суми прихованих витрат, однак, судячи з усього, мова йде про витрати одразу із п’яти партійних сторінок на загальну суму 7 тис. доларів.

Судячи з Акту перевірки звіту, в УГП повідомили НАЗК, що рекламу оплачував прихильник партії Василь Кузан. Таким чином, Кузан надав партії спонсорську допомогу, однак партія про цей внесок не прозвітувала. Загальна вартість спонсорського внеску, згідно з актом перевірки, становить 190 тис. гривень. Оскільки цього внеску немає у звіті, це стало підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Все ж при поданні наступного квартального звіту в УГП «виправилися» і вказали, що у 2-му кварталі 2020 року отримали від Василя Кузана ще один спонсорський внесок на 109 тис. гривень (також на рекламу в соцмережах).

Галицький районний суд міста Львова у січні 2021 року закрив провадження у справі щодо УГП у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків — від дати виявлення порушення до розгляду минуло більше шести місяців.

Відсутні витрати на рекламу в соцмережах і у фінзвіті партії «Команда Андрія Балоги» (за 3-й квартал 2020 року). Щоправда, акт перевірки звіту не містить даних щодо точної суми витрат, які пройшли поза звітом. Згідно з даними ЧЕСНО, у 3-му кварталі 2020 року на поширення рекламних дописів на користь партії «Команда Андрія Балоги», а також на користь її представників витратили близько 3,5 тис. доларів. Згідно з актом перевірки, у партії повідомили Нацагентству, що рекламу оплачував Андрій Балога.

Також порушення на значно менші суми виявлено у партіях «Біла Церква разом» — понад 11 тис. гривень спонсорського внеску. У парламенті нині є один депутат від цієї партії — Микола Бабенко.

Четвертим порушником виявилась «Національна платформа». У звіті новоутвореної партії за 3-й квартал 2020 року були відсутні відомості щодо розміщення реклами на користь партії та її представників у соціальній мережі Facebook.

Керівник партії – політтехнолог Катерина Одарченко, дочка політика, колишнього нардепа Юрія Одарченка.

Згідно з бібліотекою реклами Facebook, у 3-му кварталі 2020 року у соціальній мережі Facebook на користь партії та її представників розміщено рекламу на 1733 долари. Подібні порушення  зафіксовано й у 4-му кварталі 2020 року.

В цілому приховані витрати на рекламу в інтернеті серед партій є швидше правилом, ніж винятком. Проте в НАЗК ці порушення не фіксувались навіть у випадках, коли йшлося про значні приховання сум. Як наслідок, одним із перших рішень нового парламенту у 2019 році став перезапуск НАЗК через неефективність роботи.

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