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Моргенштерна включили до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Вероніка Рой

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За поданням СБУ Міністерство культури включило реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера (Моргенштерн) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Про це інформує пресслужба Мінкульту.

«22 квітня до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича», – йдеться у повідомленні Мінкульту.

Відповідним наказом Мінкульту від 28 квітня російського реп-виконавця та музиканта було включено до переліку.

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Зауважимо, російський репер Моргенштерн на початку літа планував дати концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі. Втім згодом виконавець заявив, що планує скасувати виступи, бо боїться приїздити в Україну.

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