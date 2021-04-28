До прожиткового мінімуму пропонують включити вартість мобільного зв’язку та інтернету

Міністерство цифрової трансформації України пропонує Верховній Раді внести до прожиткового мінімуму вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету. Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

У Мінцифри вважають, що мобільний зв’язок та доступ до інтернету теж є базовою потребою людини, тож пропонують включити її до прожиткового мінімуму, який в Україні розраховують щороку.

«Щороку вартість прожиткового мінімуму оновлюється, перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних фактичних потреб населення. Тож і Мінцифри пропонує розширити цей державний соціальний стандарт. Ми переконані, що мобільний зв’язок і доступ до інтернету – теж базові потреби людини», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що мобільний зв’язок та інтернет не лише заощаджують час і фінансові ресурси українців, а ще дозволяють оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію, навчатися онлайн, працювати дистанційно, планувати відпочинок і купувати квитки для подорожей, скаржитися на корупціонерів, звертатися до влади. Також за допомогою мережі можна не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.

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Відповідні пропозиції Мінцифри вже подало у профільний комітет Верховної Ради.

Зазначимо, мінімальний прожитковий мінімум – це набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб.

Наразі цей базовий показник становить 2189 грн на особу, а з 1 липня він зросте до 2294 грн на особу.

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