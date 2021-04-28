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До прожиткового мінімуму пропонують включити вартість мобільного зв’язку та інтернету

Наталя Дуляба

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Міністерство цифрової трансформації України пропонує Верховній Раді внести до прожиткового мінімуму вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету. Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

У Мінцифри вважають, що мобільний зв’язок та доступ до інтернету теж є базовою потребою людини, тож пропонують включити її до прожиткового мінімуму, який в Україні розраховують щороку.

«Щороку вартість прожиткового мінімуму оновлюється, перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних фактичних потреб населення. Тож і Мінцифри пропонує розширити цей державний соціальний стандарт. Ми переконані, що мобільний зв’язок і доступ до інтернету – теж базові потреби людини», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що мобільний зв’язок та інтернет не лише заощаджують час і фінансові ресурси українців, а ще дозволяють оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію, навчатися онлайн, працювати дистанційно, планувати відпочинок і купувати квитки для подорожей, скаржитися на корупціонерів, звертатися до влади. Також за допомогою мережі можна не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.

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Відповідні пропозиції Мінцифри вже подало у профільний комітет Верховної Ради.

Зазначимо, мінімальний прожитковий мінімум – це набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб.

Наразі цей базовий показник становить 2189 грн на особу, а з 1 липня він зросте до 2294 грн на особу.

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