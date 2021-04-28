Депутати Львівщини обурені добіркою текстів для пробного ЗНО з української мови

Депутати Львівської обласної ради стурбовані добіркою матеріалів для цьогорічного пробного ЗНО з української мови. З проханням перевірити якість текстів вони звернулися до профільного міністерства та центру оцінювання якості освіти. Відповідне рішення ухвалили на сесії 27 квітня.

Обласні обранці просять звертати більшу увагу на матеріали, які вибирають для проведення тестування для випускників шкіл.

«Ми, депутати Львівської обласної ради, обурені підготовкою матеріалів до пробного ЗНО, зокрема добіркою текстів до пробного ЗНО з української мови. Під час аналізу текстів, на думку укладачів, мало спрацювати критичне мислення майбутніх абітурієнтів. Учням було запропоновано три тексти, перші два стосувалися важливості освіти, натомість третім був текст Дмитра Семьонова «Українська вища освіта – мертва. Тримайтеся від неї подалі». Уже сама добірка матеріалу змушує задуматися, що освіта – потрібна, але не в українських закладах вищої освіти. У тексті Д. Семьонова, написаному ще у 2016 р., йдеться не стільки про проблеми у вищій освіті (з чітким наголосом саме на українській), а в емоційно-маніпулятивних закликах до молодих людей, які якраз стоять на порозі вибору і які ще не можуть оцінити, що буде відбуватися в університетських авдиторіях», – йдеться у зверненні.

Наголошується, що проблеми у вищій освіті існують не лише в Україні, а й у закладах інших країн. Тому тексти слід подавати продумано, аби абітурієнти могли знаходити аргументи, і не піддавалися емоціям, які може викликати текст.

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Обласні обранці Львівщини просять МОН та УЦОЯО зважити складність ситуації, у якій перебуває українське суспільство. На їх переконання, подібні до вище наведеного тексти можуть викликати повну недовіру до всіх інституцій в Україні.

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