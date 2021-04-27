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На Львівщину йде потепління

Вероніка Рой

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У Львівській області найближчими днями потепліє. Синоптики прогнозують до 18 градусів тепла вдень, проте вночі ще можливі заморозки. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У середу, 28 квітня, на Львівщині опадів не прогнозують. Вночі можливий сильний заморозок 0-5°, натомість вдень температура становитиме 8-13° тепла. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

29 квітня у Львівській області теж опадів не передбачається. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°. Проте вдень повітря прогріється до 18 градусів тепла. Вітер південний, 5 – 10 м/с.

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У п’ятницю, 30 квітня, в області можлива хмарність. Вночі без опадів, проте вранці та вдень можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі становитиме 5-10° тепла, а вдень – 13-18° тепла. Вітер південний з переходом на західний, 7 – 12 м/с.

У перший день травня в другій половині дня можливий дощ, місцями гроза. Температура вночі буде 5-10° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 18 градусів тепла. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7 – 12 м/с.

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