Гримак анонсувала зміну керівництва «Першого Західного»

Голова Львівської облради Ірина Гримак заявила про зміну редакційного керівництва каналу «Перший Західний», який є комунальним закладом ЛОР. Таке рішення вона анонсувала під час сесії 27 квітня, передає Львівський портал.

Потреба зміни керівного складу каналу прозвучала у контексті голосування за питання розширення штату облради. Очільниця облради вважає не до кінця задовільною напрацьовану стратегію висвітлення роботи представницького органу каналом.

«Стосовно «Першого Західного», то прошу, щоб наша профільна комісія винесла це питання на наступний раз на розгляд сесії ЛОР. Мова йде про створення нової, так як цього вимагає проходження до обласної ради нової каденції, редакційної ради каналу для того, щоб насправді вибудувати медійну стратегію, яку би мав розвивати «Перший Західний» як комунальна установа ЛОР», – заявила Ірина Гримак.

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За її словами, до складу нової редакційної ради телеканалу увійдуть нинішні обласні обранці.

Зазначимо, що депутати підтримали збільшення чисельності працівників на 10 одиниць. Зокрема, 3 одиниці додадуть у відділі виконавчого апарату, ще 3 – в управлінні з питань економічної політики та 4 – в управлінні з питань забезпечення адміністративної діяльності. Це збільшить видатки з обласного бюджету на 2,7 млн грн.

На сьогодні телеканал «Перший Західний», раніше відомий як «Львів-ТБ» очолює Ольга Цап. На керівній посаді вона з червня 2016 року.

Фото з відкритих джерел

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