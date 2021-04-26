Спортсменки Академії сухопутних військ тріумфували на змаганнях з регбі

Спортсменки Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного посіли перше місце за підсумками 1-го туру чемпіонату України з регбі з серед жіночих команд Вищої ліги, що днями завершився у Львові. Про це інформує прессслужба Академії сухопутних військ.

Майбутні офіцерки Збройних Сил України складають основу команди клубу ігрових видів спорту м. Львова. До складу команди увійшли такі представниці Академії: Анастасія Охтирська, Оксана Бовдрич, Марина Чорна, Ольга Боровицька, Ангеліна Садовська, Аліса Хрустальова, Анастасія Гончаренко та Вікторія Яковенко.

Так, за результатами туру, спортсменки Академії розгромили команду Тернополя з рахунком 31:0 та перемогли у представниць з Кременця й Івано-Франківська з рахунком 17:5 і 29:5 відповідно.

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Окрім того, шістьом учасницям команди, за результатами ігрового сезону 2020 року, було присвоєно розряд «Кандидат в майстри спорту України».

«Щиро вдячний спортсменкам Академії, їхнім тренерам та наставникам за наполегливість та самовіддачу! Зичу подальших спортивних й професійних звершень! З нетерпінням чекаю на нові звитяги вихованців Національної академії сухопутних військ на полях спортивних баталій!», – привітав переможниць начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

До слова, 2-й тур чемпіонату України з регбі-7 серед жіночих команд Вищої ліги відбудеться вже 15 травня у місті Кременець.

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Фото: Академія сухопутних військ