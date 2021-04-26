Головним комісаром Львівщини призначили Івана Марченка

На Львівщині представили нового обласного військового комісара. Ним став 57-річний підполковник Іван Марченко з Тернопільщини. Про це повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Нового головного комісара Львівщини 26 квітня представив командувач військ оперативного командування «Захід», генерал-майор Сергій Шаптала.

Іван Марченко раніше перебував на посаді командира бригади територіальної оборони Тернопільщини.

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На місцевих виборах у 2020 році він балотувався до Тернопільської міської ради від партії «Слуга народу». Проте не пройшов. Натомість його дружина Людмила Марченко є народною депутаткою від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, попереднім головним комісаром Львівщини був полковник Дмитро Бобров. На цій посаді він перебував більше чотирьох місяців.

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