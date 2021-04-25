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У світі зробили понад мільярд COVID-щеплень

Вероніка Рой

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Кількість доз вакцини проти коронавірусу, введених в усьому світі, перевищила 1 мільярд, 58% з них отримали жителі лише трьох країн. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на трекер The New York Times.

«В усьому світі введено більше 1002 мільйонів доз вакцини, що відповідає 13 дозам на кожні 100 осіб», – указує видання.

При цьому зазначається, що між програмами вакцинації в різних країнах є значний розрив, і в деяких не зроблено ще жодного щеплення.

За кількістю щеплень на душу населення лідирують Сейшельські острови (124 на 100 осіб), Ізраїль (117) і ОАЕ (106).

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Як уточнює AFP,  58% доз COVID-вакцини отримали жителі трьох країн: США (225,6 млн), Китаю (216,1 млн) та Індії (138,4 млн). Жителі Євросоюзу зробили 128 мільйонів щеплень, що відповідає 21% населення.

Нагадаємо, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 526 916 людей. На Львівщині вже зробили понад 40 тисяч COVID-щеплень. З таким результатом область йде другою в Україні.

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