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На Львівщині прогнозують сильні заморозки та опади

Вероніка Рой

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У понеділок, 25 квітня, на Львівщині прогнозують нічні заморозки: стовпчики термометра опустяться до 5 градусів морозу. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, натомість вдень можливий невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Вночі прогнозують сильний заморозок  0-5°, а температура вдень буде 5-10° тепла.

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