На Львівщині розшукують чоловіка, що зник майже два тижні тому

На Львівщині у розшук оголосили 45-річного Тараса Найчука, що зник ще 5 квітня. Чоловік має психічні розлади. Про це інформує пошуково-рятувальна асоціація.

Тарас Найчук, який мешкає у смт. Куликів Жовківського району Львівщини, зник майже два тижні тому – 5 квітня. Наразі місцеперебування 45-річного чоловіка невідоме. Волонтери інформують, що чоловік полюбляв відвідувати храми у Львові. Має психічні розлади.

Прикмети зниклого: ріст 175 см, волосся русяве, довге, має бороду. Чоловік був одягнутий у чорні штани, довге чорне пальто, при собі мав сумку через плече. Особливі прикмети: темне ліве око.

Всю інформацію про зниклого просять повідомляти по номеру телефону +380976972608 або 102.

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