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В Україні різко побільшало самогубств серед підлітків

Вероніка Рой

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В Україні за перші три місяці 2021 року серед дітей відбулося 101 самогубство або їхні спроби. Тоді як за весь минулий рік в країні було зафіксовано 123 таких випадки. Про це РБК-Україна повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В Офісі генерального прокурора відзначили, що з початку року тільки в столичному районі відбулися відразу кілька гучних самогубств підлітків. Лише в лютому в різних районах Києва наклали на себе руки четверо дівчат. Ще кілька випадків суїциду серед неповнолітніх сталися в Київській області з початку року.

Як повідомив профільний заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, однією з причин сплеску самогубств в Україні є карантин. Також причиною є нерозділене кохання і брак уваги з боку батьків.

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