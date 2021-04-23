У Львові затримали хакера, що «полював» на дані працівників СБУ

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб Росії, через шкідливе програмне забезпечення намагався викрасти персональні дані співробітників СБУ.

В управлінні СБУ Львівщини інформують, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб РФ та фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги». Зловмисником виявився мешканець Львівщини.

Днями він здійснив розсилку спам-повідомлень у месенджері «WhatsАpp» на особисті номери співробітників СБ України. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження «папки з архівом». У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій «Л/ДНР» пропонують грошову винагороду.

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Насправді, за висновками експертів, архівний документ містить вірус. Він надавав доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.

У прокуратурі зазначили, що зловмисника виявили у Львові. Під час проведення слідчих дій за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили: комп’ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням, 5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів, мобільні пристрої та флеш-накопичувачі, майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів.

Наразі триває досудове слідство.

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Фото: СБУ