ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині розшукують чоловіка, який зник дорогою з роботи додому

Вероніка Рой

|

На Львівщині у розшук оголосили 36-річного Віктора Бикова, який чотири днів тому зник дорогою додому. Про це повідомляє пошуково-рятувальна асоціація.

Віктор Биков, який проживає у селі Куткір Золочівського району, 19 квітня о 05:30 виїхав на роботу у м.Винники. Цього ж дня близько 21:00 год. він подзвонив матері, повідомив, що знаходиться у Львові на станції «Підзамче» та повинен їхати додому. Проте додому він не доїхав і його місцезнаходження на даний час невідоме.

Зниклий має зріст орієнтовно 1 м 70 см, чоловік кремезної тілобудови, волосся чорне із залисинами. Був одягнутий у куртку синього кольору, сині джинси та чорний кашкет.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклого чоловіка, просять повідомляти за номером телефону +380976972608 або «102».

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...