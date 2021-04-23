На Львівщині розшукують чоловіка, який зник дорогою з роботи додому

На Львівщині у розшук оголосили 36-річного Віктора Бикова, який чотири днів тому зник дорогою додому. Про це повідомляє пошуково-рятувальна асоціація.

Віктор Биков, який проживає у селі Куткір Золочівського району, 19 квітня о 05:30 виїхав на роботу у м.Винники. Цього ж дня близько 21:00 год. він подзвонив матері, повідомив, що знаходиться у Львові на станції «Підзамче» та повинен їхати додому. Проте додому він не доїхав і його місцезнаходження на даний час невідоме.

Зниклий має зріст орієнтовно 1 м 70 см, чоловік кремезної тілобудови, волосся чорне із залисинами. Був одягнутий у куртку синього кольору, сині джинси та чорний кашкет.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклого чоловіка, просять повідомляти за номером телефону +380976972608 або «102».

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