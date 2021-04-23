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Андрій Москаленко: «Тимчасове скасування пільгового проїзду в громадському транспорті є критично необхідним»

Наталя Підгірна

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Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, про необхідність скасування пільг на проїзд у громадському транспорті:

«У громадському транспорті Львова діє чимало пільг на перевезення пасажирів – чи не найбільше в Україні. Наразі місто знаходиться у червоній зоні і у нас більше тисячі ліжко-місць заняті хворими, величезна динаміка поширення вірусу, з метою того, щоб зменшити міграцію людей і врятувати їх від можливого інфікування, дія цих пільг тимчасово призупинена. Адже усім відомо, що одне з найбільших місць, де відбувається комунікація і є потенційний ризик зараження – це є громадський транспорт.

Рішення про призупинення дії пільг на проїзд у транспорті було прийнято на міській комісії ТЕБ і НС. Воно є не просто виваженим і законними, на сьогодні воно є критично необхідним, адже маємо боротися за життя кожної людини. Відзначу, що коли Львів був переведений у червону зону, було обмежено ряд економічних активностей, і ми зверталися до всіх, щоб обмежити місця комунікації, одним з яких є громадський транспорт.

Зі свого боку ми активно спілкуємося з учасниками АТО та з усіма іншими категоріями пільговиків, пояснюємо їм ситуацію. Тоді, коли Львів вийде з червоної зони, усі карантинні обмеження будуть зняті, всі пільги будуть відновлені».

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