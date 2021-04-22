У Києві телеведучого Майкла Щура побив водій самокату

У Києві побили Романа Вінтоніва, що більш відомий як телеведучий «Телебачення Торонто» Майкл Щур. Журналісту дісталося через зауваження про порушення правил дорожнього руху. Про це він повідомив своїй сторінці у Facebook.

Як розповів журналіст, конфлікт почався з того, що на пішохідній доріжці перехресті вулиць Ярославів Вал та Івана Франка його не пропустив водій самокату, якому Роман Вінтонів зробив зауваження.

«Я переходив дорогу по пішохідному переходу. Побачив, що по велодоріжці їдуть двоє хлопців на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так. І наскільки я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув «Пропускай пішоходів! От з цього все і почалось. Хлопець зупинився. Зліз з самокату і у нас почалась перепалка», – повідомив Роман Вінтонів.

За словами потерпілого, водій самокату вийняв газовий балончик, запшикав ним йому в очі та намагався втекти.

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«Я його догнав і стягнув з самокату. Ми обоє так нормально навернулись. Піднялися, і почався діалог у стилі: «Ти для чого мене запшикав. Я до тебе не проявляв агресії (я реально це сказав. не розумію, як це вдалось сформулювати). У відповідь він мене вдарив», – розповідає телеведучий.

Журналіст також додав, що потім підійшов перший водій самокату та віддав йому ключі, які випали журналісту з наплічника, коли той намагався наздогнати свого кривдника.

«А далі він (кривдник) сів – і поїхав у бік Прорізної. Я за ним вже не міг гнатися. Міг ходити. І пішов шукати, де можна промити очі і ніс. Скажу вам так – мити очі від газового балончика, коли в тебе лінзи – ще те задоволення», – згадує Майкл Щур.

Унаслідок інциденту, журналіст викликав поліцію, яка не приїхала, відтак він написав заяву до відділку.

Зараз Роман Вінтонів розшукує очевидців події, або тих, хто міг випадково зазняти інцидент на камеру та готовий визнати провину, якщо він неправий у даній ситуації.

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