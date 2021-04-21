У Львові на 9 маршрутах збільшили кількість автобусів. Перелік

Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1 збільшило випуск автобусів на 9 маршрутах. Про це йдеться на сайті АТП-1.

Загалом АТП-1 збільшило маршрути на 16 одиниць. Зокрема, на три автобуса збільшено випуск на маршруті №37. Також по два автобуса додано на маршрути №1А, 3А, 20, 46, 47А. Крім цього, ще по одному автобусу додано на маршрути №18, 19, 40.

Як відомо, у Львові на час карантину обмежили проїзд у громадському транспорті. Зокрема, було призупинено безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій. В салонах мають бути заповнені лише сидячі місця, а пасажири повинні бути у масках. Разом з тим, кількості громадського транспорту у місті не зменшували.

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