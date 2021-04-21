Львівські ЦНАПи стануть зручнішими для людей з вадами зору

У Львові упродовж 2021 року мають оновити веб-сторінку Центру надання адміністративних послуг, а також розробляти версію для людей з вадами зору, про це Львівському Порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Як розповіла директока департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик у Львові триває робота над інклюзивностю ЦНАПів.

«Все починалося зі створення ЦНАП, доступних для різних категорій людей – чи це мама з візочком, чи людина на візку, чи слабозорі, чи нечуючі. Після вирішення питань в офісах, спільно з районними адміністраціями ми робили пониження тротуарів, нанесення розмітки, щоб людина від громадської зупинки могла дійти до ЦНАПу.

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Цього року ми йдемо далі, тому що онлайн сервіси показали свій результат – 25% мешканців замовляють послуги дистанційно. Тому вирішили розвивати цей напрямок. Плануємо зробити інклюзивнішим наш сайт, портал 1580 (Гаряча лінія міста). Будемо вводити нові сервіси, щоб цей портал став зручнішим для будь-якої категорії мешканців. І звісно, портал для слабозорих. Також додали сурдоперекладача, є англомовний інтернет-сервіс ЦНАПу», – повідлмила Валентина Бартошик.

Додаємо, що у Львові працює 10 Центрів надання адміністративних послуг та 3 інформаційні офіси Львівської громади. Вони діють за такими адресами: пл. Ринок, 1 (центр), пр. Червоної Калини, 72а (Сихів, Сихівський р-н), вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький р-ни), вул. М. Хвильового, 14а (Шевченківський р-н), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний р-н), вул. Чупринки, 85 (Франківський р-н), вул. Т. Шевченка, 374 (Рясне, Шевченківський р-н), вул. Грушевського, 55 (смт. Рудно), вул. Івасюка, 2а (смт. Брюховичі), вул. Галицька, 12 (м. Винники), вул. Є. Коновальця, 110А (с. Зашків), вул. Т. Шевченка, 48 (с. Лисиничі), вул. Шевченка, 20 (м. Дубляни).

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