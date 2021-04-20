У польській Медиці затримали п’яного українця за кермом вантажівки

Українець, кермуючи вантажівкою з напівпричепом, намагався в’їхати до Польщі. При цьому він перебував у стані алкогольного сп’яніння. 33-річного правопорушника затримали польські правоохоронці та позбавили водійських прав. Про це повідомили на сторінці Підкарпатського воєводства.

Українського водія затримали у пункті пропуску Шегині-Медика ввечері 19 квітня. Під час перевірки у нього виявили 3,5 проміле алкоголю.

«Вчора перед 23:00 поліцейські Перемишля виїхали до прикордонного пункту в Медиці. Черговий офіцер відділу поліції отримав повідомлення від прикордонників, що виявили громадянина України за кермом вантажівки, який був у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські перевірили на тверезість 33-річного водія. Прилад виявив майже 3,5 проміле алкоголю в його організмі», – йдеться у повідомленні.

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Цікаво, що перевірку з українські сторони нетверезий водій пройшов. А ось затримали його вже поляки.

Відтак, польські правоохоронці арештували чоловіка та позбавили водійських прав. За польським законодавством йому загрожує покарання до 2 років позбавлення волі.