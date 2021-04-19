У львівських квартирах поки що опалення не вимикатимуть, – мерія

Подачу опалювання у будинки Львова продовжуватимуть, оскільки, за прогнозами синоптиків, суттєвого потепління наразі не передбачається. Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, подачу опалення до будинків вимикати не будуть, а температура теплоносія регулюватиметься відповідно до температури зовнішнього повітря. Так, котельні, які забезпечують лише подачу опалення, за необхідності, вдень будуть зупиняти. Також ТЕЦ і котельні, які забезпечують подачу опалення і гарячої води, працюватимуть на мінімальних параметрах.

Ірина Маруняк уточнила, що основна підстава для зупинення подачі опалення у будинки – середньодобова температура протягом трьох днів має бути вищою 8 градусів тепла.

«Такої температури наразі немає і, за прогнозами синоптиків, ще буде холодно. Тому закінчувати опалювальний сезон поки не плануємо», – каже посадовиця.

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Додамо, опалюваний сезон у Львові стартував торік 16 жовтня.

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