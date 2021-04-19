Пункти екстреної допомоги на Львівщині отримали 10 автомобілів «швидкої»

Пункти екстреної медичної допомоги на Львівщині отримали десять нових автомобілів «швидкої». Сім з них отримає Львів, ще три поїдуть у райони. Про це повідомив у Facebook голова ЛОДА Максим Козицький.

За словами керівника ЛОЦ ЕМД та МК Андрія Васька, сім автівок базуватимуться на станції екстреної медичної допомоги у Львові, а три – використовуватимуть по районах області, зокрема, у Старому Самборі, Оряві та Буську.

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У Львові завдяки прибуттю нових карет «швидкої» планують додатково сформувати дві-три нових бригади з водіями та медиками, які щодня виходитимуть на зміни.

Зазначимо, що автомобілі на базі “Citroen Jumper” класу “В” закупив Львівський обласним центр екстреної медичної допомоги у лютому цього року за кошти Національної служби здоров’я України.

Фото ЛОДА

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