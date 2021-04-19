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Мандрівники проплили підземеллями Полтви через центр Львова

Ольга Денисяка

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Команда львівських дослідників проплила на надувному човні підземною річкою Полтвою. Мандрівники подолали 8 кілометрів через центр Львова. Про це у Facebook повідомив дослідник Андрій Риштун.

Він зазначив, що команда пливла підземною річкою від Стрийського ринку до очисних споруд. Загалом вони подолали більше восьми кілометрів підземеллями Львова.

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Фото/відео: Facebook/Андрій Риштун

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