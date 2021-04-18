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У відповідь на провокації РФ Україна висилає російського дипломата

Юлія Осим

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У відповідь на затримання у Санкт-Петербурзі українського консула Україна видорює з Києва старшого російського дипломата. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Залишити територію України представник РФ має упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.

«Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня», –  повідомили у міністерстві.

Також там наголосили, що повністю відкидають висунуті консульському співробітнику звинувачення.

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Нагадаємо, 16 квітня у Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка, звинувачуючи його в отриманні закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. Після кількох годин дипломата відпустили, проте з рекомендацією залишити Росію до 21 квітня.

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