У Трускавці під час спортивних перегонів автомобіль влетів у будинок

17 квітня у Трускавці під час спортивних перегонів «Grand Prix Truskavets» один з учасників на повній швидкості влетів у будинок. У результаті перший поверх будівлі та авто потрощені. Про це повідомляє YouTube-канал Варто – Галицькі новини.

Аварія сталася у суботу під час І етапу Чемпіонату України з гірських перегонів «Grand Prix Truskavets». Автомобіль врізався у будинок на перетині вулиць Роксолани та Суховоліту Трускавці. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Однак пошкоджено перший повнрх будівлі, а також саму автівку.

Обставини та причини події встановлює поліція.

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Сьогодні, 18 квітня, змагання ралі «Grand Prix Truskavets» перемістилися на Бухівський перевал біля Східниці. Тут проходитить ІІ етап Чемпіонату України з гірських перегонів (вільні тренування, кваліфікаційні та залікові підйоми). А урочисте закриття змагань та церемонія нагородження лауреатів та призерів Чемпіонату України з гірських перегонів «Grand Prix Truskavets» пройде у Трускавці на площі Незалежності ввечері 18 квітня.

Як відзначається, проведення етапу автоперегонів на території Трускавця не всім подобається, тож залишається активною темою для обговорення мешканцями міста.

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