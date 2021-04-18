ОСТАННІ НОВИНИ

У Трускавці під час спортивних перегонів автомобіль влетів у будинок

Юлія Осим

|

17 квітня у Трускавці під час спортивних перегонів «Grand Prix Truskavets» один з учасників на повній швидкості влетів у будинок. У результаті перший поверх будівлі та авто потрощені. Про це повідомляє YouTube-канал Варто – Галицькі новини.

Аварія сталася у суботу під час І етапу Чемпіонату України з гірських перегонів «Grand Prix Truskavets». Автомобіль врізався у будинок на перетині вулиць Роксолани та Суховоліту Трускавці. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Однак пошкоджено перший повнрх будівлі, а також саму автівку.

Обставини та причини події встановлює поліція.

Реклама партнерів

Сьогодні, 18 квітня, змагання ралі «Grand Prix Truskavets» перемістилися на Бухівський перевал біля Східниці. Тут проходитить ІІ етап Чемпіонату України з гірських перегонів (вільні тренування, кваліфікаційні та залікові підйоми). А урочисте закриття змагань та церемонія нагородження лауреатів та призерів Чемпіонату України з гірських перегонів «Grand Prix Truskavets» пройде у Трускавці на площі Незалежності ввечері 18 квітня.

Як відзначається, проведення етапу автоперегонів на території Трускавця не всім подобається, тож залишається активною темою для обговорення мешканцями міста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...