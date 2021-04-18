У Трускавці під час спортивних перегонів автомобіль влетів у будинок

17 квітня у Трускавці під час спортивних перегонів «Grand Prix Truskavets» один з учасників на повній швидкості влетів у будинок. У результаті перший поверх будівлі та авто потрощені. Про це повідомляє YouTube-канал Варто – Галицькі новини.
Аварія сталася у суботу під час І етапу Чемпіонату України з гірських перегонів «Grand Prix Truskavets». Автомобіль врізався у будинок на перетині вулиць Роксолани та Суховоліту Трускавці. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Однак пошкоджено перший повнрх будівлі, а також саму автівку.
Обставини та причини події встановлює поліція.
Сьогодні, 18 квітня, змагання ралі «Grand Prix Truskavets» перемістилися на Бухівський перевал біля Східниці. Тут проходитить ІІ етап Чемпіонату України з гірських перегонів (вільні тренування, кваліфікаційні та залікові підйоми). А урочисте закриття змагань та церемонія нагородження лауреатів та призерів Чемпіонату України з гірських перегонів «Grand Prix Truskavets» пройде у Трускавці на площі Незалежності ввечері 18 квітня.
Як відзначається, проведення етапу автоперегонів на території Трускавця не всім подобається, тож залишається активною темою для обговорення мешканцями міста.
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Юлія Осим